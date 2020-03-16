شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام:تقصم ظهر كل المغتربين اليمنيين "السلطات السعودية" وتباغت الجميع وتعلن قبل قليل قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس كل اليمنيين كالصاعقة..لن تصدق والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - عاجل وهام:تقصم ظهر كل المغتربين اليمنيين "السلطات السعودية" وتباغت الجميع وتعلن قبل قليل قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس كل اليمنيين كالصاعقة..لن تصدق

اعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة تعليق كافة الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية. وذكرت وسائل اعلام محلية عن مسئولون في طيران اليمنية ان المطارات اليمنية ستغلق أبوابها فيما يخص الرحلات المغادرة والقادمة من المملكة العربية 14 يوما كاملة ابتدأ من اليوم الجمعة على ان يستمر الحظر 14 يوما كاملة . شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وأوضح المصدر إلى ان السلطات السعودية بررت الالغاء بسبب إجراءات خاصة بها بسبب تفشي وباء كورونا.

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