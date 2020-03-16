شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح موقف من عليه أمر تنفيذ في توكيل آخرين في المعاملات المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى): أوضحت وزارة العدل موقف من عليه أمر تنفيذ في توكيل شخص في معاملات البنوك أو السداد. أوضحت وزارة العدل موقف من عليه أمر تنفيذ في توكيل شخص في معاملات البنوك أو السداد. وبينت الوزارة، عبر حسابها الرسمي الخاص بالتواصل العدلي بموقع تويتر، أنه لا يسمح لمن عليه أمر تنفيذ بسبب قرض توكيل شخص آخر في المعاملات المالية في البنوك أو السداد. وأضافت أن المنع من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها، جاء وفقا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 46 من نظام التنفيذ.

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