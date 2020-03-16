شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن معرفة مكان المختطف نسيم حبتور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكد محامي والد المختطف نسيم حبتور ورود معلومات عن نسيم ومكان وجوده، ولم يكشف المحامي مزيدًا من التفاصيل.

يذكر أن والد المختطف، نوري حبتور، قد ناشد مؤخرًا من لديه نجله بإعادته إليه مقابل التنازل عن حقه المتعلق بجريمة الخطف، مرجحا بأن نجله أما يكون في حفر الباطن أو الخبر.