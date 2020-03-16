شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح حالة يتوقف فيها الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، إحدى الحالات التي يتوقف فيها الدعم، وذلك بسبب عدم التطابق بين البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ردًا على مستفيد تساءل عن سبب إيقاف الدعم له لمدة شهرين.
وأجاب حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن الإيقاف جاء: " نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح " .
وأضاف البرنامج: " قد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط من هنـــــــا ، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على 19912 ″.
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