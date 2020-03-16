إغلاق 10.783 محل حلاقة رجالي وصالون تزيين نسائي بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الإثنين إغلاق ٨,٣٩٨ محل حلاقة رجالي، و٢,٣٨٥ صالونًا للتزيين النسائي. أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الإثنين إغلاق ٨,٣٩٨ محل حلاقة رجالي، و٢,٣٨٥ صالونًا للتزيين النسائي. ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة على كافة المستويات .

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