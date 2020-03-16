شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط في إحدى شوارع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو قيام قائد مركبة متهور بممارسة التفحيط في إحدي شوارع الرياض.
وأخذ قائد السيارة يترنح بها من اليمين إلى اليسار دون أن يهتم بحياته أو لحياة الآخرين.
فيما أوضح متداولي المقطع أن الواقعة حدثت في حي الربوة، مطالبين الجهات المعنية بضبط المُفحط واتخاذ ما يلزم حياله.
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