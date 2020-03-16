شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإعتراض على المخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الإثنين أنه يمكن لأصحاب المركبات الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم رصدها من خلال رجل الأمن أو آلياً ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر .

2- الدخول على خدماتي ثم " المرور " .

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3- الإعتراض على المخالفات المرورية .

وأكدت " المرور " أنه يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30يوم من تاريخ تسجيلها ، وألا يكون قد سبق الإعتراض عليها ورفضها من قبل اللجنة المختصة .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن الإعتراض على مخالفة تم رصدها عبر " ساهر" .