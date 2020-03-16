شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإعتراض على المخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الإثنين أنه يمكن لأصحاب المركبات الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم رصدها من خلال رجل الأمن أو آلياً ، وذلك من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر .
2- الدخول على خدماتي ثم " المرور " .
3- الإعتراض على المخالفات المرورية .
وأكدت " المرور " أنه يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30يوم من تاريخ تسجيلها ، وألا يكون قد سبق الإعتراض عليها ورفضها من قبل اللجنة المختصة .
جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن الإعتراض على مخالفة تم رصدها عبر " ساهر" .
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الإعتراض على المخالفات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.