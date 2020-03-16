شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من عوالق ترابية على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبينت أن الحالة التي تبدأ من الثانية فجراً، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.