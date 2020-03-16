شكرا لمتابعة خبر عن توجه لإنشاء مصانع نموذجية داخل الأحياء للصناعات الخفيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، أن هناك توجه لإصدار تصاريح مصانع نموذجية متعددت الأدوار داخل الأحياء، للصناعات الخفيفة، وذلك مثل التطريز والخياطة والتغليف والنسيج والأحجار الكريمة.

وأوضح المهندس خالد السالم، أن إنشاء مصانع داخل الأحياء يأتي بسبب قربها من النطاق العمراني، وسهولة استقطاب المبدعين من الشباب والفتيات في مجال الصناعات الخفيفة، فيما تبعد المدن الصناعية في جدة عن النطاق العمراني وهو مايمثل عائقا في المواصلات لدى النساء خاصة.

وقال " السالم " أن هذه المصانع لن تكون للصناعة فقط وإنما للتدريب ومركز انطلاق لرواد الأعمال وقد تكون مزار للزوار للتعرف على الصناعات الخفيفة في المستقبل، فضلًا عن إمكانية تعيمم الفكرة على باقي المدن والمحافظات إذا حققت النجاح المنتظر.