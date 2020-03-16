شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة احتجاز الملك سلمان وهو صغير في غرفة خاصة بقصر المربع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بثت دارة الملك عبدالعزيز تسجيل نادر بصوت خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان يتحدث من خلاله عن نشأته وعلاقة والده معه ومع أخوته.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن والده كان حريص على متابعة أبنائه في كل الأمور بما فيها الصلاة والدراسة.

وأضاف أن والده كان يعاقب من يتخلف عن الصلاة في غرفة خاصة بقصر المربع، مؤكدًا أنه كان واحدًا من الذين جربوا الاحتجاز في تلك الغرفة.