شكرا لمتابعة خبر عن بدء أعمال إزالة مدينة الملك فهد الساحلية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شرعت الجهات المختصة، في أعمال إزالة مدينة الملك فهد الساحلية في جدة بعد بقائها مهملة لسنوات طويلة، منذ أن أُغلقت في 2013، وذلك بعد أن استمرت نحو ربع قرن تقدم الترفيه الرياضي والمسرحي والثقافي والاجتماعي.

وتحتل المدينة الساحلية موقعا متميزا في عروس البحر جدة؛ حيث تم اقتراح عدة مشاريع بها مثل مشروع مقترح لتطوير مدينة الملك فهد الساحلية لتكون مدينة محمد بن سلمان لليخوت، فيما تم الإعلان عن مقترح لتطوير المدينة لتصبح مشروعا متكاملا يضم أبراجا فندقية وطبية ومرافق تعليمية ورياضية.

ومن الجدير بالذكر، أن المدينة الساحلية افتتحها الملك فهد بن عبدالعزيز في يوم الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1407، على مساحة 12 ألف متر مربع، واحتوت على أنشطة بحرية وثقافية واجتماعية وصالة رياضية مغلقة ومسبح بطول 25 مترا وعرض 13 مترا وعمق متدرج وساونا وملعب تنس أرضي وغيرها من الوسائل الأخرى.