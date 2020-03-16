شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» : 5 ضوابط يجب توفرها عند تسجيل هروب العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الإثنين على ضرورة تحقق صاحب العمل من بعض الضوابط أثناء تسجيل بلاغ التغيب .
وقالت " الجوازات " أنه يجب توفر الضوابط التالية عند تسجيل البلاغ " تسجيل هروب " آلياً :
1- أن تكون الإقامة سارية المفعول .
2- يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول .
3- لايمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوم من تاريخ البلاغ .
4- أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل .
5- إذا تجاوز 15 يوم ، لا يتم الغاؤه نهائياًويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة .
جاء ذلك رداًعلى مواطن تساءل عن موعد إلغاء بلاغ تغيب عن عاملة منزلية .
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