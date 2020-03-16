واتساب تختبر الرسائل ذاتية الحذف

︎ :

.



واتساب يتأخر عن تيليغرام دائماً، مؤخراً أصبح يدعم الوضع الليلي، لكن هناك العديد من المزايا الهامة المطلوبة من المستخدمين لا نراها فيه، مثل الرسائل ذاتية الحذف Delete Messages، وهو ما تعمل على تطويره الآن.

ظهرت نسختين تجريبيتين من واتساب على أندرويد تحملان الرقمين 2.20.83 و 2.20.84 وظهرت فيهما ميزة الرسائل ذاتية الحذف، حيث يمكنك ضبط فترة ظهور الرسالة وهناك خيارات تبدأ من ساعة واحدة وتصل حتى سنة واحدة.

Advertisements

في حال وضعت توقيت ظهور لرسالة معينة، بمعنى بعد انتهاء هذا التوقيت ستحذف تلقائياً، سيظهر رمز صغير على شكل ساعة بجانب نص الرسالة وزمن إرسالها.

بطبيعة الحال من المبكر التكهن بموعد إطلاق واتساب هذه الميزة رسمياً، وهي مازالت في المراحل الأولى لتطويرها واختبارها قبل أن توفرها على نطاق واسع للاختبار. كما أن الاختبار حالياً متاح فقط على أندرويد، فلا نعلم إن كانت ستتاح الميزة على آيفون أيضاً.

لنأمل أن توفرها واتساب قريباً وتتيح خيارات أكثر لتوقيت الرسائل وسيكون الوضع أفضل لو كان هناك إمكانية التخصيص بحيث يحدد كل مستخدم التوقيت الذي يريده لحذف الرسالة بدلاً من مجموعة أوقات محددة من قبل التطبيق.

