جديد التطبيقات: Screencode لمشاركة الملفات والنصوص دون أي اتصال

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كثيرة هي تطبيقات مشاركة الملفات، ولحسن الحظ تختلف هذه التطبيقات فيما بينها وتحديدًا طريقة نقل الملفات، ومع ذلك، فمعظمها تشترك في شيء واحد، وهو أنها تتطلب عملية اتصال سواء واي فاي أو بلوتوث أو NFC أو ما شابه، Screencode أحدث التطبيقات في هذا المجال، وما يُميزه عن غيره أنه لا يتطلب أي عملية اتصال بين الهاتف المرسل والمستقبل.

بالتالي، سيتيح لك تطبيق Screencode مشاركة الملفات والنصوص من خلال شاشتك مع الأصدقاء القريبين دون أي اتصال، بحيث يقوم جهاز الاستقبال بتشغيل ماسح Screencode لقراءة واستخراج المحتوى الذي يتم إرساله، كما ويمكن استخدامه لنقل البيانات بين الأجهزة دون أي مشغل شبكة أو شبكة جوال أو واي فاي أو بلوتوث أو حتى NFC وما شابه.

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مما يدفعنا ذلك بالقول، أن التطبيق لا يتطلب أي إعداد، بل مشاركة فورية، ناهيك عن أنه آمن للغاية، ويدعم جميع أنواع الملفات والنصوص..، وكل ما عليك فعله هو اختيار الملف المراد ارساله ومشاركته بواسطة التطبيق، لتبدأ بعد ذلك تشغيل الماسحة الضوئية ومحاولة ملائمة شاشة الإرسال داخل دليل الاستهداف، كما هو ملاحظ في الفيديو أدناه.

أخيرًا، تطبيق Screencode متوفّر للتحميل على أندرويد بشكل مجاني وكامل،ولا يتضمن أي عمليات شراء داخلية، على أن يكون هناك الدعم وللأسف الشديد للإعلانات، ويكفي أن يعمل جهازك الأندرويد بإصدار 5.0 فأحدث للاستفادة منه.

تحميل تطبيق Screencode على أندرويد.

