هل اقترب الأطباء من إيجاد دواء لمحاربة فيروس كورونا ؟

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يعتقد اثنان من كبار الأطباء أن عقارًا تجريبيًا قد ساعد في إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا.

وكان جورج طومسون، أخصائي الأمراض المعدية في مركز كاليفورنيا الطبي في جامعة كاليفورنيا، جزءًا من الفريق الذي راقب تأثير دواء ريمسيفير، وهو عقار مضاد للفيروسات، على امرأة أمريكية مريضة بفيروس كورونا الجديد.

وقال طومسون لمجلة ساينس يوم الجمعة عن المريضة، الذي كانت أول حالة ساهمت في تفشي الفيروس داخل المجتمع: اعتقدنا أنها ستموت، ومع ذلك، بعد 36 ساعة من دخول المرأة إلى المستشفى، قرر الأطباء علاجها باستخدام ريمسيفير، الذي يتم إعطاؤه عن طريق الحقن الوريدي.

وتابع: ولأن المريضة كانت في حالة حرجة، تمكن الأطباء من الحصول على إذن الاستخدام الرحيم من إدارة الأغذية والعقاقير FDA لاختبار ريمسيفير، خارج إطار التجارب السريرية.

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وأضاف: وفي غضون يوم، تحسّنت حالة المرأة من حيث مدى سرعة انتشار الفيروس وبدأت حالتها في التحسن.

ولم يكشف طومسون عما إذا كانت المريضة قد خرجت من المستشفى أم لا لكنه ذكر أنها في حالة جيدة.

وبالمثل، ساعد ريمسيفير 14 أمريكيًا أثبتت إصابتهم بالفيروس كورونا بعد أن سافروا على متن سفينة دايموند برينسيس السياحية.

وقال ريتشارد تشايلدز، مساعد الجراح العام وأخصائي أمراض الرئة في المعاهد الوطنية للصحة، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن المرضى عولجوا بالعقار التجريبي في مستشفى ياباني.

وكان وصف الطبيب المرضى بأنهم في حالة حرجة ومتوسط أعمارهم 75 سنة، مضيفًا: كان من المتوقع أن يموت الكثير منهم في فترة زمنية قصيرة، وبعد أسبوعين لم يمت أحد ولا يزال أكثر من نصفهم يتعافى، إنه عقار مذهل تمامًا.

ومع ذلك، يعترف كلا الطبيبين بضرورة إجراء المزيد من الاختبارات فيما يتعلق بعقار ريمسيفير، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

