شتمني بكلمات وقحة .. موظفة مطعم جازان تكشف سبب الاعتدء عليها من قبل زبون تناول العشاء مع زوجته

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كشفت موظفة المطعم المعتدى عليها من قبل مواطن بجازان تفاصيل الواقعة ، بعد القبض على المعتدي.

موجة ضحك

وقالت الموظفة وفقاً لـ “عكاظ” ، أن الحادثة وقعت عندما دخل أحد المواطنين وزوجته للمطعم الذي تعمل فيه، حيث تناولا طعام العشاء وغادرا المطعم، ليعود مرة أخرى للمطعم بمفرده دون زوجته وظل واقفا بالقرب منها، وعند سؤاله عن سبب وقوفه رد عليها بالقول: «أريد طلب طعام» ودخل في موجة ضحك دون توقف.

أنتي ليش تشتغلين هنا ؟

وأضافت : فاجأني بعبارة «أنتي ليش تشتغلين هنا»، إضافة لكلمات وقحة وسب أهلي، متذمرا من موقع عملي الذي أعمل فيه، وبعثر الأشياء التي كانت في موقع الكاشير، ليقوم بعدها بضربي على وجهي وخنقي، وعند معرفته بوجود كاميرا مراقبة في المحل غادر إلى مواقف السيارات، ليتم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية، ونقله إلى قسم الشرطة.

نزيف في الأذن

وأشارت إلى أن الضرب الذي تعرضت له تسبب لها في نزيف دم في إحدى أذنيها، إضافة إلى عينيها وبعض الكدمات، نتيجة قوة الضرب الذي تعرضت له، ما أجبرها على البقاء في البيت وعدم الذهاب للعمل.

وأوضحت أنه مضى على عملها في المطعم 5 أشهر، ولديها أسرة مكونة من 7 أفراد تعمل على توفير متطلباتهم.

وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها في القضية، مبينة أنها تعيش في حالة سيئة نتيجة ما تعرضت له من ضرب وإهانة.

