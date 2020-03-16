أمير الحدود الشمالية يوجه بتنفيذ 6 إجراءات ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بإغلاق المجمعات التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات.

كما تضمنت التوجيهات أيضًا، منع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي والسماح بخدمات التوصيل، وإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة؛ بما فيها الحدائق.

وأكَّد أمير المنطقة، تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في مطار عرعر بالتعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، الذين يقدر عددهم بحوالي 1000 مسافر يوميًا، إضافة إلى تعقيم عربات النقل.

كما وجَّه الأمير فيصل بتفعيل التواصل المرئي مع المحافظات، والإدارات الحكومية، واستقبال طلبات المواطنين بالمنطقة إلكترونيًا، من خلال موقع وزارة الداخلية.

ووجَّه أمير المنطقة برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولًا لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار؛ بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة- بإذن الله-.

ويأتي ذلك، حرصًا من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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