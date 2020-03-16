«مؤسسة التقاعد» تدشن حساب العناية بالعملاء على «تويتر»

دشَّنت المؤسسة العامة للتقاعد، حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على موقع تويتر.
ويهدف حساب المؤسسة، إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة، والإجابة عليها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد.
كما يتيح الحساب التفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات؛ ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 ليلًا.
ويأتي تدشين الحساب؛ كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشنها المؤسسة لخدمة عملائها، انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة، وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة.
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