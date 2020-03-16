منح بعض الفئات فرصة العمل عن بعد.. للسيطرة على «كورونا»

قررت المملكة العربية السعودية، ضمن حزمة قرارات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، في إطار جهود المملكة الحثيثة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل، ومنح بعض الفئات، خاصة المرأة الحامل وذوي الأمراض، فرصة العمل عن بعد.

ويأتي هذا القرار، في إجراء من المملكة بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية.

فئات تعمل عن بعد

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وجاء قرار توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل، ومنح بعض الفئات فرصة العمل عن بعد، ليشمل الفئات التالية:

المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والخاضعين للمعالجة من الأورام).

ويكون منح العامل فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.