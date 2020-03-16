الحصيني يتوقع بدء حالة ماطرة على عدة مناطق الأربعاء المقبل

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة، وحالة ممطرة تبدأ من بعد غدٍ الأربعاء على أجزاء من المملكة.

وقال الحصيني عبر «تويتر»: «شهدت درجات الحرارة صباح اليوم الإثنين، انخفاضًا على بعض مدن المملكة»، مشيرًا إلى أن الرياض سجلت أمس الأول السبت 25 درجة مئوية، بينما سجلت اليوم 17 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق نجران، عسير، جازان. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

نصح بتجنب «الكشتة».. الحصيني يتوقع حالة ماطرة تمتد عدة أيام

«الحصيني» يتوقع حالتين ممطرتين.. خلال أيام

الأرصاد تحذّر من عواصف تستمر 4 أيام بعدد من المناطق