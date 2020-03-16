توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء.
وقال «الصخري»، عبر «تويتر»، إن هناك فرصة لهطول أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة من المملكة، أبرزها: الرياض والشرقية وحفر الباطن، والحدود الشمالية، وحائل والقصيم خصوصًا شرقهما.
وتابع «الصخري»: إن هطول الأمطار يشمل أيضًا، مناطق جازان وعسير والباحة، وجنوب منطقة مكة والربع الخالي وأجزاء من دول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن الحالة الممطرة تستمر لعدة أيام.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق: نجران، عسير، جازان.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. الزعاق يوضح طول الليل والنهار حتى أواخر شهر شوال
طقس الإثنين.. سحب رعدية على 3 مناطق.. وتكوُّن الضباب على أجزاء من الشرقية
كانت هذه تفاصيل خبر الصخري: حالة ممطرة على عدة مناطق بدءًا من الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.