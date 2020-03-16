الصخري: حالة ممطرة على عدة مناطق بدءًا من الثلاثاء

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال «الصخري»، عبر «تويتر»، إن هناك فرصة لهطول أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة من المملكة، أبرزها: الرياض والشرقية وحفر الباطن، والحدود الشمالية، وحائل والقصيم خصوصًا شرقهما.

وتابع «الصخري»: إن هطول الأمطار يشمل أيضًا، مناطق جازان وعسير والباحة، وجنوب منطقة مكة والربع الخالي وأجزاء من دول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن الحالة الممطرة تستمر لعدة أيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق: نجران، عسير، جازان.

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