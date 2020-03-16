«صحة حفر الباطن»: 7 تدابير شخصية تساعد على الوقاية من كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، مواصلة إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، عبر المنشورات الوقائية.

وأوضحت المديرية، أنه تمت توعية المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية باتباع التدابير الوقائية بعدم مصافحة الآخرين وتجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بالعدوى التنفسية، وعدم ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين.

وتابعت «صحة حفر الباطن» أن الإجراءات التوعوية تضمنت الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات.

وشددت، على إتباع التدابير الوقائية والابتعاد عن أماكن التجمعات والبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية أفراد المجتمع.

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