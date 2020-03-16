أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، مواصلة إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، عبر المنشورات الوقائية.
وأوضحت المديرية، أنه تمت توعية المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية باتباع التدابير الوقائية بعدم مصافحة الآخرين وتجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بالعدوى التنفسية، وعدم ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين.
وتابعت «صحة حفر الباطن» أن الإجراءات التوعوية تضمنت الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات.
وشددت، على إتباع التدابير الوقائية والابتعاد عن أماكن التجمعات والبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية أفراد المجتمع.
اقرأ أيضًا:
«صحة حفر الباطن» توزّع منشورات وقائية من «كورونا» على المصلين
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة حفر الباطن»: 7 تدابير شخصية تساعد على الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.