القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، برقية تهنئة، إلى الرئيس مايكل دي هيغينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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