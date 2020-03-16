«هدف» يدعو طالبي فرص العمل للاستفادة من منصة سُبل في المقابلات الوظيفية

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعوته للباحثين عن عمل للانضمام إلى منصة سبل للاستفادة من مزياها بشأن المقابلات الوظيفية.
وقال «هدف» عبر «تويتر»، إن منصة «سُبل» تقدم خدمة بناء السيرة الذاتية للباحثين والباحثات عن عمل باللغتين العربية والإنجليزية؛ للاستفادة منها في المقابلات الوظيفية.
ويسعى البرنامج لتمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات وظيفية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين. ويكون الدخول للمنصة عبر الرابط
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