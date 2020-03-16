أمير الباحة يوجه بتكثيف الرقابة على المطاعم والبوفيهات بسبب كورونا

وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، الجهات المعنية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها؛ بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ضمن الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا.

وأكَّد أهمية العمل بصورة جادة لمتابعة كل ما تقدمه المطاعم والبوفيهات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين، مشددًا على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة، التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة، وبالاشتراطات الصحية كافة.

يأتي التوجيه، اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتخذت، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.



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