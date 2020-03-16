الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة اليوم في 5 مناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، باستمرار الرياح المثيرة للأتربة، التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية خاصة في المواقع المفتوحة والطرق السريعة، في خمس مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة، عبر «تويتر»، ذكرت فيها أن منطقة مكة المكرمة «القنفذة – الليث»، تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة مما يؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة التاسعة صباحًا ويستمر تأثيرها حتى الساعة السادسة مساء.

وأضافت «الأرصاد»، أن المنطقة الشرقية «الأحساء – بقيق»، تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية، خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحا ويستمر تأثيرها حتى الساعة السادسة مساء.

وتابعت الهيئة أن منطقة الرياض «الأفلاج - الخرج - الدلم - السليل - العاصمة الرياض - وادي الدواسر»، تشهد رياحا نشطة مثيرة للأتربة مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحا ويستمر تأثيرها حتى الساعة السادسة مساء.

ووفق «الأرصاد» تتعرض منطقة المدينة المنورة «الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد – خيبر»، لرياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية، خلال الحالة الجوية التي بدأت الثانية صباحا ويستمر تأثيرها حتى الساعة 12 ظهرا.

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واستكملت الهيئة، أن منطقة جازان تشهد رياحا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية، خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الواحدة صباحا ويستمر تأثيرها حتى الساعة 12 ظهرًا.

ويشمل تأثير الرياح في منطقة جازان «أبو عريش - احد المسارحة - الحرث - الدائر - الدرب - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي - بيش - جازان - صامطة - صبيا - ضمد - فرسان - فيفا – هروب».

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