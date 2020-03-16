«الصندوق العقاري» يدعو المواطنين لعدم مراجعة الفروع وإنهاء إجراءاتهم إلكترونيًا

دعا صندوق التنمية العقارية، المواطنين للاستفادة من خدماته الإلكترونية لإنهاء جميع إجراءاتهم دون الحاجة لمراجعة فروعه حول المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي، أن ذلك يأتي ضمن حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف العصيمي، أنه لا حاجة للمواطن إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:

لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيُّد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكدًا أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد (199088)، والذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وأضاف العصيمي، أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد.

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وتابع: إن الخدمات تشمل- أيضًا- الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في كل فروعه بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فيروس كورونا.

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