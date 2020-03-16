مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي يتابعون أوضاع الطلبة الدارسين في مصر

استضاف الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، اليوم، بمقر الملحقية، الاجتماع الطارئ الثاني للملاحق والمستشارين الثقافيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جمهورية مصر العربية، بحضور مديرة عام الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أن المشاركين أكدوا أهمية متابعة جميع المستجدات حول الفيروس المستجد (كورونا الجديد) من مصادرها الرسمية، وذلك للحد من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر بين الطلبة.

وأشاروا إلى أنه قد جرى مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، للنظر في إمكانية تمديد مدة التعليق لفترة أخرى لتكون شهرًا، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة، ولإعطاء المزيد من الوقت لحين احتواء الفيروس وزوال الوباء وانحساره.