إجراءات «كورونا».. أماكن التنزه الممنوعة والأنشطة الموقوفة

قررت حكومة المملكة العربية السعودية، ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية موصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، للسيطرة على فيروس كورونا، منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، إضافة لإيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا.

وجاء القرار، ضمن حزمة قرارات، اتخذتها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من حرصها على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وذلك بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا الجديد جائحة عالمية، بعد ظهور العدوى بالفيروس في 149 دولة حتى أمس الأحد.

أماكن التنزه الممنوعة

جاء قرار حكومة المملكة، بمنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، ليشمل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

ويأتي هذا القرار بمنع التجمعات عمومًا، وفي المتنزهات والشواطئ، باعتبارها مراكز تجمّع تلجأ إليها جميع الأسر، سواء بصفة أسبوعية أو موسمية للتنزه، حيث تكون الفرصة مهيأة لانتشار فيروس كورونا، وهو تحسب القرار له، كإجراء احترازي للسيطرة على الفيروس.

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أنشطة موقوفة

لم تقف القرارات المتخذة من المملكة عند حد تعليق الحضور إلى العمل بالجهات الحكومية المختلفة، أو إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، أو اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، أو منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، بل شملت القرارات إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات.

وتضمن قرار إيقاف أنشطة المزادات والحراجات، إقفال مواقع التجمعات الخاصة بهذه الأنشطة مؤقتًا.

وحرصت الجهات المختصة في المملكة على أن تضمن تفعيل هذه القرارات بنجاح، وذلك بتكليفها وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تتولى الإعلان عن هذه القرارات ومتابعة تنفيذها، لضمان السيطرة على جميع الأنشطة والخدمات التي تتطلب تواجد تجمعات، بما يكفل الحد من انتشار فيروس كورونا.