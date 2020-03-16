السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة



عمّان 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 15 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيانها صحفي، أن وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

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10:38ت م

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