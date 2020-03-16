

الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

كشف "مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون" عن نجاحه في تجديد اعتماد "المستوى السابع" من نظام تبنى السجلات الطبية الإلكترونية المعروف بنموذج (EMRAM) من قبل الجمعية الدولية لنظم المعلومات والإدارة للرعاية الصحية (HIMSS).

وكان "مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون" هو أول مستشفى في الشرق الأوسط يتمكن من تحقيق المستوى السابع في العام 2016، وهو الآن أول من ينجح في تجديد هذا الاعتماد.

ويعد المستوى السابع هو الأكثر تقدماً في مجال تبنى السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، إذ يمثل هذا الإنجاز دليلا على استخدام المستشفى لأعلى مستوى من تكنولوجيا المعلومات الصحية وميزات السلامة لتوفير رعاية ممتازة للمرضى، خاصة وأن متطلبات المستوى السابع قد أصبحت أكثر صرامة منذ أن حققه المستشفى للمرة الاولى في العام 2016.

وحقق "مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون" تقدماً هاماً في مستوى جودة الرعاية المقدمة والكفاءة منذ نشره لنظام "تراك كير" لمعلومات الرعاية الصحية الموحدة من شركة "إنترسيستمز"، الأمر الذي مهد الطريق أمام المستشفى لاجتياز اعتماد "المستوى السادس" من نموذج EMRAM بعد مرور خمسة أشهر فقط من نشر النظام، و الارتقاء من المستوى السادس إلى المستوى السابع خلال فترة لم تتجاوز العامين. حيث يعمل النظام الموحد لمعلومات الرعاية الصحية "تراك كير" على توحيد المعلومات المتعلقة بإدارة المرضى والمعلومات الطبية و المالية في قاعدة بيانات واحدة مع واجهة مستخدم مشتركة، والدمج مع الأنظمة الأخرى التي يعتمدها "مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون".

// انتهى //

10:29ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحصل على اعتماد HIMSS للسجلات الطبية الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.