السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك يخصص أرقاماً هاتفية للتواصل دون الحاجة للمراجعة



تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

خصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عدداً من الأرقام الهاتفية للتواصل مع الفرع للرد على استفسارات المراجعين وطلباتهم .

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مراجعيها ومنسوبيها ، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ، لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وأبان أن الأرقام المخصصة هي على النحو التالي :

1 ـ مكتب مدير عام فرع الوزارة - 0144211408 - 0144221205 تحويلة (150)

2 ـ إدارة شؤون المساجد - 0144221205 تحويلة (281)

3 ـ تطبيق الواتس أب - 0144211408 .

ودعا الجميع إلى مراعاة هذا الإجراء والتعامل معه لتجنب حاجة مراجعة الفرع ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه.

// انتهى //

10:03ت م

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