السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من عوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار والعيص، وحبونا وخباش، ويدمة, وشرورة.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 ظهراً.

// انتهى //

09:31ت م

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