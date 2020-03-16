

الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)

@PPA_Care.

ويهدف الحساب إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عليها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ليلاً.

ويأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.

// انتهى //

09:27ت م

0021





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقاعد" تدشن حساب العناية بالعملاء على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.