السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 رجب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبينت أن الحالة التي تبدأ من الثانية فجراً، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

// انتهى //

08:55ت م

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