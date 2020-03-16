السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 368 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد



ميلانو 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم امس الأحد وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين.

ورغم انتشار الفيروس في أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثاني أشد البلدان تضررا بالوباء في العالم بعد الصين.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير المزيد من المعدات الواقية مضيفا أنها تولي اهتماما كبيرا بمساعدة إقليم لومبارديا حيث ظهر الفيروس قبل ثلاثة أسابيع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا 24747 حالة فضلا عن 1809 حالة وفاة.

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