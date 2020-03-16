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سهم أرامكو يسجل 27.70 ريال في التعاملات الصباحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو 27.70 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الاثنين، بحسب سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو أغلق أمس الأحد، عند 28.70 ريال متراجعاً بقيمة 0.30 ريال أو ما يعادل 1.03% من قيمته.
وكان الإغلاق السابق لسهم ارامكو أول أمس عند 29 ريال ووصل السعر الأعلى مساء أمس إلى 29.75 فيما انخفض السعر الأدنى إلى 28.55 ريال.
وبلغ عدد الصفقات بالأمس على سهم أرامكو 12,781 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,242 وبلغت الكمية المتداولة 15,877,147 سهماً بقيمة 459,822,580.35 ريال.
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