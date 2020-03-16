طوارئ بولاية فيكتوريا ومقاطعة إقليم العاصمة في أستراليا بسبب كورونا

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا اليوم الاثنين حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانييل أندروز “الصلاحيات لم تستخدم من قبل. آمل أن يعطي ذلك شعورًا واضحًا بشأن الطبيعة غير المسبوقة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه”. وستستمر حالة الطوارئ في ولاية فيكتوريا لمدة أربعة أسابيع ابتداء من اليوم الاثنين حيث سيتم منح السلطات صلاحيات عزل الأماكن والأشخاص، واحتجازهم، وتقييد الحركة، ومنع دخول الأماكن لحماية الجمهور.

يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى أكثر من 300 حالة من بينها خمس حالات وفاة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر