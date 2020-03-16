، رئيس وزراء إيطاليا: لم نصل إلى الذروة .. الأسابيع المقبلة ستشهد خطر "كورونا" الأكبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات الصحية أعلنت تسجيل 368 حالة وفاة في أعلى زيادة يومية لضحايا الفيروس

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي؛ اليوم الإثنين، إن "إيطاليا لم تصل إلى ذروة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكداً أن "الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر".

وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء أمس الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

ووفق "سبوتنك" الروسية قالت هيئة الحماية المدنية في البلاد، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة.

وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة.. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس "كورونا" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفاً في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فيروس كورونا الجديد