- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.
ويهدف الحساب إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عنها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ليلاً.
يأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشّنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.المؤسسة العامة للتقاعد حساب العناية بالعملاء تويتر
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:49 AM
يتلقى جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة
دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.
ويهدف الحساب إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عنها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ليلاً.
يأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشّنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.
، "التقاعد" تدشّن حساب العناية بالعملاء على "تويتر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التقاعد" تدشّن حساب العناية بالعملاء على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.