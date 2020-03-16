، المغرب يعلن إنشاء صندوق بمليار دولار لمواجهة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيخصص لتأهيل الآليات والوسائل الصحية والبنية التحتية

أعلن المغرب، أمس الأحد، إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم "نحو مليار دولار"، ستُخَصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد؛ بحسب ما أفاد به بيان للديوان الملكي.

ووفق "سكاي نيوز" قال البيان: إن الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه فورًا؛ سيخصص "لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصًا "القطاعات الأكثر تأثرًا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل"؛ بحسب البيان.

وجاء هذا الإعلان في سياق إجراءات متسارعة خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار الفيروس، الذي أصاب 28 شخصًا في المملكة حتى الآن، توجت الأحد بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر.

وباستثناء امرأة واحدة أصيبت بالعدوى في المغرب عن طريق زوجها القادم من إيطاليا؛ تتصل جميع الإصابات الأخرى بمغاربة أو سياح وفدوا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا، بحسب وزارة الصحة المغربية.

وكان المغرب قد قرر منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصًا، وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر؛ فضلًا عن تعليق الدراسة ابتداء من الاثنين.

وأُعلن أيضًا إلغاء الدورة المقبلة لمهرجان "موازين" للموسيقى العالمية والتي كانت مرتقبة بين 19 و27 يونيو في العاصمة الرباط.المغرب فيروس كورونا الجديد