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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الإثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة؛ في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الإثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أوضح الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 قادمين من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلن قوجة؛ في وقت سابق، 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.تركيا فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:31 AM
أعلى زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة"كورونا" .. تسجيل 12 إصابة جديدة في تركيا
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الإثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة؛ في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الإثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أوضح الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 قادمين من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلن قوجة؛ في وقت سابق، 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.
، "كورونا" .. تسجيل 12 إصابة جديدة في تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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