شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية الجبيل " تماشياً مع الاجراءات الاحترازية .. إغلاق المجمعات والاسواق التجارية والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن إغلاق المجمعات والأسواق التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات بمدينةالجبيل الصناعية تماشياً مع الاجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا. Advertisements كما اكدت أن مجموعة من المحلات التموينية والمطاعم تقدم الخدمات عبر التوصيل المنزلي. يذكر ان الهيئة و قامت باغلاق الشواطئ والمنتزهات للحد من التجمعات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة بدءاً من مساء الامس . وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

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