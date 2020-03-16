شكرا لقرائتكم خبر عن "الملحقية في نيوزيلندا" على المبتعثين سرعة تحديث بياناتهم والان نبدء بالتفاصيل

نوهت الملحقية الثقافية في نيوزيلندا إلى أخذ الحيطة والحذر على جميع المبتعثين والمبتعاث بالابتعاد عن التجمعات واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة النيوزيلندية، إضافة إلى سرعة تسجيل بيانات جواز السفر وعنوان الإقامة الحالية وتحديث جميع البيانات على نظام خدمات شؤون السعوديين بالخارج. كما تحرص السفارة على سرعة تقديم المساعدة للمواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة جراء مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( COVID-19).

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