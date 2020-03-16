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بث مباشر لدروس اليوم الاثنين على قنوات عين التعليمية
لجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شبكة قنوات عين التعليمية أنها ستبث دروس اليوم الاثنين مباشرة على حساباتها الرسمية سواء عبر القنوات الفضائية أو اليوتيوب.
وأوضحت قنوات عين التعليمية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم بث لشرح دروس اليوم الاثنين من الأسبوع التاسع لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
وأضافت أنه يمكن تلقي البث الفضائي لـ قناة عين لمختلف المراحل الدراسية عبر التردد 12437 عرب سات/عمودي.
وأعلنت قنوات عين التعليمية في وقت سابق أنه سيتم إضافة توقيت بداية كل حصة لجميع المواد الدراسية لكافة المراحل التي تبث عبر قنوات وزارة التعليم تيسيراً على الطلاب.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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