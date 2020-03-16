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تنبيه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

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2020-03-16

تنبيه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبينت أن الحالة التي تبدأ من الثانية فجراً، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

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