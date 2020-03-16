لأول مرة.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ100

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الهند، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 110 حالات، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.

وقال ناريندرا مودي إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان مودي أجرى محادثات، عبر مؤتمر بالفيديو، أمس الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا، لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.

Advertisements

وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، والتي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفشٍّ للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالا حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتي وفاة فقط بسبب الفيروس.

لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت الكثير من الحدود البرية مع الدول المجاورة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر