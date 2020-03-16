غرفة جازان تعلق الدوام 16 يوماً وتقدم خدماتها إلكترونياً

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - جازان

قررت غرفة جازان، تعليق الحضور لكافة موظفيها في المقر الرئيسي والفروع المنتشرة بمحافظات المنطقة 16 يوماً تماشياً مع قرارات الحكومة للوقاية من كورونا، وانطلاقاً من حرص الغرفة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية اعتباراً من يوم الاثنين 16 مارس 2020.

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وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن الغرفة ستواصل تقديم خدماتها لجميع المنتسبين والمراجعين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (هنا الرابط)، وتشمل التصديق على معاملاتهم وتجديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرفة.

وأكد الجوهري أن هذا القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة – حفظها الله – للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 – COVID ) على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وانطلاقاً من حرص الغرفة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس تُقرر تعليق الدوام حتى إشعار آخر على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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