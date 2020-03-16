، الهند: ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات ،

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أعلنت الهند، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 110 حالات، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحّد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.
ووفق "سكاي نيوز" قال ناريندرا مودي؛ إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة "كورونا".
وكان مودي؛ قد أجرى محادثات عبر مؤتمر بالفيديو، الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا؛ لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.
وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، التي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفشٍ للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.
والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالاً حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتَي وفاة فقط بسبب الفيروس.
لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.
وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت كثيراً من الحدود البرية مع الدول المجاورة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.الهند فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 08:56 AM
مودي دعا إلى إنشاء صندوق لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباءالهند: ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات
أعلنت الهند، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 110 حالات، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحّد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.
ووفق "سكاي نيوز" قال ناريندرا مودي؛ إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة "كورونا".
وكان مودي؛ قد أجرى محادثات عبر مؤتمر بالفيديو، الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا؛ لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.
وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، التي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفشٍ للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.
والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالاً حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتَي وفاة فقط بسبب الفيروس.
لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.
وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت كثيراً من الحدود البرية مع الدول المجاورة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.
، الهند: ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات ،
المصدر : الخليج 365
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