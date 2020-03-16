، أمير الباحة يوجّه أمانة المنطقة بتكثيف الرقابة على المطاعم والبوفيهات ،

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وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهات المعنية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد أهمية العمل بصورة جادة لمتابعة كل ما تُقدّمه المطاعم والبوفيهات حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين؛ مشددًا على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقييد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.
ويأتي التوجيه اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتخذت، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز منطقة الباحة الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات
أمير الباحة يوجّه أمانة المنطقة بتكثيف الرقابة على المطاعم والبوفيهاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16
وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهات المعنية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد أهمية العمل بصورة جادة لمتابعة كل ما تُقدّمه المطاعم والبوفيهات حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين؛ مشددًا على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقييد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.
ويأتي التوجيه اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتخذت، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:53 AM
للتأكد من التزامها بمعايير النظافة حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين
وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهات المعنية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد أهمية العمل بصورة جادة لمتابعة كل ما تُقدّمه المطاعم والبوفيهات حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين؛ مشددًا على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقييد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.
ويأتي التوجيه اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتخذت، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.
، أمير الباحة يوجّه أمانة المنطقة بتكثيف الرقابة على المطاعم والبوفيهات ،
المصدر : الخليج 365
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